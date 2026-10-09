Si Novak Djokovic avait battu Hubert Hurkacz huit fois en autant de duels jusqu’à ce vendredi, affronter le Polonais dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai était loin d’être un cadeau.

Et cela s’est confirmé. Comme lors de sa tournée améri­caine cauche­mar­desque ou au début du tournoi de Pékin, où il a fina­le­ment triomphé en battant trois Top 10, le Serbe de 39 ans a souf­fert physi­que­ment sur le court.

Après avoir perdu un premier set accroché, et même semblé hésiter à aban­donner, Djokovic est allé au bout contre Hurkacz mais sans réussir à s’en sortir et surtout sans pouvoir vrai­ment lutter.

À nouveau en forme ces dernières semaines, le Polonais a saisi sa chance pour remporter sa première victoire contre l’homme aux 24 titres du Grand Chelem : 6–4, 6–3, en 1h20 de jeu.

« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », confiait Novak Djokovic à Cincinnati en août. Un souci qui semble régu­liè­re­ment refaire surface ces dernières semaines et qu’il n’ar­rive pas à régler.

Le natif de Belgrade devrait apporter davan­tage de préci­sions en confé­rence de presse, même si l’on sait déjà que le temps, impla­cable, finit par faire sentir ses effets, y compris chez les plus grands champions.