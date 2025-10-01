AccueilATPATP - ShanghaiNovak Djokovic opposé à une vielle connaissance pour son entrée en lice
Novak Djokovic opposé à une vielle connais­sance pour son entrée en lice

Arrivé sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Shanghai il y a quelques heures, Novak Djokovic, tête de série numéro 4 du tournoi et exempté de premier tour, connaît désor­mais son adver­saire pour son entrée en lice qui aura lieu vendredi ou samedi.

Et c’est une vielle connais­sance puis­qu’il s’agit de Marin Cilic, contre qui il s’est imposé à 19 reprises en 21 confron­ta­tions. Le Croate s’est imposé ce mercredi face au Géorgien, Nikoloz Basilashvili (6−3, 7–6).

À noter que leur dernière confron­ta­tion remonte il y a tout juste trois ans, c’était en finale de l’ATP 250 de Tel‐Aviv où le Serbe s’était imposé en deux sets. 

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 16:39

