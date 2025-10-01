Arrivé sur les installations du Masters 1000 de Shanghai il y a quelques heures, Novak Djokovic, tête de série numéro 4 du tournoi et exempté de premier tour, connaît désormais son adversaire pour son entrée en lice qui aura lieu vendredi ou samedi.
Et c’est une vielle connaissance puisqu’il s’agit de Marin Cilic, contre qui il s’est imposé à 19 reprises en 21 confrontations. Le Croate s’est imposé ce mercredi face au Géorgien, Nikoloz Basilashvili (6−3, 7–6).
À noter que leur dernière confrontation remonte il y a tout juste trois ans, c’était en finale de l’ATP 250 de Tel‐Aviv où le Serbe s’était imposé en deux sets.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 16:39