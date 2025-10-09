AccueilATPATP - ShanghaiNovak Djokovic, qualifié en demi-finales : "Ce serait irrespectueux envers lui de...
ATP - Shanghai

Novak Djokovic, qualifié en demi‐finales : « Ce serait irres­pec­tueux envers lui de dire cela »

Thomas S
Par Thomas S

De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Zizou Bergs en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a expliqué que ce succès avait été dure­ment acquis. 

« Eh bien, cela peut vous sembler facile, mais je vous assure que cela n’a pas été facile. Aucune victoire n’est facile à ce niveau. Zizou Bergs a joué un tennis formi­dable tout au long de ce tournoi. Je pense que ce serait irres­pec­tueux envers lui de dire que cela a été facile. C’est une victoire dure­ment acquise en deux sets. Ma jambe allait bien. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec mon corps à chaque match que je joue en ce moment. Il y a d’autres problèmes que j’es­saie de régler au jour le jour, et j’es­père que ça ira mieux au fur et à mesure que le tournoi avance. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 19:45

