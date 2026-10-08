Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

En confé­rence de presse à Shanghai, où il va tenter d’en­chaîner après son titre à Pékin, Novak Djokovic a assez longue­ment réagi à cette annonce du numéro 1 mondial.

« Je n’ai pas eu de nouvelles de Jannik depuis qu’il s’est blessé. Je vais le contacter pour prendre de ses nouvelles. Je ne sais pas vrai­ment de quoi il s’agit. Si quelqu’un dit que c’est un genou, d’autres disent autre chose, je ne suis pas sûr exac­te­ment. Mais en tant que personne ayant subi des bles­sures graves au cours de ma carrière, notam­ment une bles­sure au coude qui m’a tenu à l’écart pendant six ou sept mois, en 2017, je sais donc à quel point c’est diffi­cile, et à quel point il est diffi­cile de faire son retour. Quand on est absent du circuit pendant si long­temps, pour faire son retour, il faut gérer davan­tage de choses que d’habitude. Surtout sur le plan mental. Bien sûr, physi­que­ment, si on est prêt, on est prêt. On évalue ça en perma­nence avec son équipe, puis on revient jouer au plus haut niveau quand on a le feu vert. Mais ensuite, c’est mental. Tu es sur le court et tu te dis : ‘Est‐ce que je suis vrai­ment complè­te­ment guéri et libre de me lancer dans cette aven­ture ?’, a déclaré le Serbe avant de revenir plus préci­sé­ment sur le cas de Jannik Sinner.

Pour Jannik, s’il s’agit d’un genou, évidem­ment ça affecte tout. Ça affecte chacun de ses mouve­ments. Je suis sûr qu’avec son équipe, il fait les bons choix. Il a été le meilleur joueur du monde, et il a été une figure domi­nante ces dernières années, aux côtés de Carlos ; le tennis lui manque, c’est certain. J’ai entendu qu’il veut raisonner à long terme et c’est la chose la plus intel­li­gente à faire. C’est impor­tant de se donner plus d’années de carrière, afin d’avoir plus de chances d’atteindre tous ses objectifs. »