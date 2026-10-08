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Novak Djokovic sur le choix de Jannik Sinner : « C’est la chose la plus intel­li­gente à faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

En confé­rence de presse à Shanghai, où il va tenter d’en­chaîner après son titre à Pékin, Novak Djokovic a assez longue­ment réagi à cette annonce du numéro 1 mondial. 

« Je n’ai pas eu de nouvelles de Jannik depuis qu’il s’est blessé. Je vais le contacter pour prendre de ses nouvelles. Je ne sais pas vrai­ment de quoi il s’agit. Si quelqu’un dit que c’est un genou, d’autres disent autre chose, je ne suis pas sûr exac­te­ment. Mais en tant que personne ayant subi des bles­sures graves au cours de ma carrière, notam­ment une bles­sure au coude qui m’a tenu à l’écart pendant six ou sept mois, en 2017, je sais donc à quel point c’est diffi­cile, et à quel point il est diffi­cile de faire son retour. Quand on est absent du circuit pendant si long­temps, pour faire son retour, il faut gérer davan­tage de choses que d’habitude. Surtout sur le plan mental. Bien sûr, physi­que­ment, si on est prêt, on est prêt. On évalue ça en perma­nence avec son équipe, puis on revient jouer au plus haut niveau quand on a le feu vert. Mais ensuite, c’est mental. Tu es sur le court et tu te dis : ‘Est‐ce que je suis vrai­ment complè­te­ment guéri et libre de me lancer dans cette aven­ture ?’, a déclaré le Serbe avant de revenir plus préci­sé­ment sur le cas de Jannik Sinner.

Pour Jannik, s’il s’agit d’un genou, évidem­ment ça affecte tout. Ça affecte chacun de ses mouve­ments. Je suis sûr qu’avec son équipe, il fait les bons choix. Il a été le meilleur joueur du monde, et il a été une figure domi­nante ces dernières années, aux côtés de Carlos ; le tennis lui manque, c’est certain. J’ai entendu qu’il veut raisonner à long terme et c’est la chose la plus intel­li­gente à faire. C’est impor­tant de se donner plus d’années de carrière, afin d’avoir plus de chances d’atteindre tous ses objectifs. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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