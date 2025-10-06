Dans des propos tenus sur la télé­vi­sion italienne Rai 2 et relayés par OA Sport, la légende du tennis italien Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976, s’est exprimé sur le forfait de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

« Nous ne sommes plus habi­tués à commenter une défaite de Sinner avant la finale. Il n’a pas été battu par son adver­saire à Shanghai, mais plutôt par un problème physique tout à fait naturel, car les condi­tions dans lesquelles il joue sont vrai­ment brutales. Je n’ai pas vu que Jannik en souf­frir, mais presque tous les joueurs. Il y a eu plusieurs aban­dons et évanouis­se­ments, car il fait 36⁄ 37 °C et on joue en plein air. Le taux d’hu­mi­dité est hallu­ci­nant, sans parler de la pollu­tion. Il n’est certai­ne­ment pas recom­mandé de faire du sport en plein air dans ces condi­tions »,