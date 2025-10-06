Dans des propos tenus sur la télévision italienne Rai 2 et relayés par OA Sport, la légende du tennis italien Adriano Panatta, vainqueur de Roland‐Garros 1976, s’est exprimé sur le forfait de Jannik Sinner face à Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
« Nous ne sommes plus habitués à commenter une défaite de Sinner avant la finale. Il n’a pas été battu par son adversaire à Shanghai, mais plutôt par un problème physique tout à fait naturel, car les conditions dans lesquelles il joue sont vraiment brutales. Je n’ai pas vu que Jannik en souffrir, mais presque tous les joueurs. Il y a eu plusieurs abandons et évanouissements, car il fait 36⁄37 °C et on joue en plein air. Le taux d’humidité est hallucinant, sans parler de la pollution. Il n’est certainement pas recommandé de faire du sport en plein air dans ces conditions »,
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 16:54