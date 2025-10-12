AccueilLe blog de la rédac'Pour sa fin de carrière, Djokovic peut hélas nous faire une Nadal...
Le blog de la rédac'ATP - Shanghai

Pour sa fin de carrière, Djokovic peut hélas nous faire une Nadal…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

408

Terminer une carrière en beauté n’est pas simple et le parcours du fameux Big 4 dans ce domaine nous donne quelques indications.

Si Murray est parti, pour revenir, et réaliser quelques épopées épiques, Rafael Nadal a bien joué des matches de trop. Tous les fans se souviennent du tournoi de Bastad où sa balle n’avan­çait pas comme son dernier duel offi­ciel en Coupe Davis face à Botic Van de Zandschulp où il était l’ombre de lui même.

Au final, seul Roger Federer n’a pas égra­tigné son image. 

Souffrant de son genou, il a tiré sa réfé­rence face à Hurkacz en 14 de finale de Wimbledon le temple du tennis. Mieux, personne ne se souvient du 6–0 lors de son dernier set offi­ciel joué sur le tour telle­ment son départ défi­nitif lors de sa Laver Cup a été grandiose.

Hier, voir le GOAT sur le sol, grima­çant, trans­pi­rant, les traits tirés sans énergie, cela nous rappelle donc forcé­ment le Nadal de la fin, fatigué, sans punch.

Il serait donc temps que Nole fasse un vrai point sur ce qui est possible et impos­sible, qu’il l’an­nonce et qu’il s’y tienne car pour ses fans et le tennis ce serait forcé­ment plus simple et moins stres­sant, s’obs­tiner ne sert à rien. 

Il est le GOAT, il mérite une sortie digne de son palmarès stratosphérique.

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 10:27

Article précédent
Arthur Rinderknech : « A un moment quand je ne trou­vais pas de solu­tion, je me me suis dit : je vais me battre, essayer de le fati­guer au moins pour Valentin demain »
Article suivant
Guillaume Peyre, coach d’Altmane : « Terence pour­rait être un mélange entre Nadal et Leconte »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.