Novak Djokovic semble vrai­ment éternel.

Vainqueur ce mardi de Jaume Munar (6−3, 5–7, 6–2), en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, alors qu’il semblait au bord de l’abandon à la fin du deuxième set, le Serbe est devenu le joueur le plus âgé, à 38 ans et 4 mois, à atteindre un quart de finale sur un Masters 1000, dépas­sant ainsi son vieux rival, Roger Federer (38 ans et 2 mois).

Une perfor­mance encore plus impres­sion­nante compte tenu des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment humide dans la méga­lo­pole chinoise.

À noter que pour une place dans le dernier carré, Djokovic affron­tera le novice belge, Zizou Bergs, qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi de cette catégorie.