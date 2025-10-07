AccueilATPATP - ShanghaiQualifié en quarts de finale, Djokovic vole encore un record à Federer
ATP - Shanghai

Qualifié en quarts de finale, Djokovic vole encore un record à Federer

Thomas S
Par Thomas S

-

447

Novak Djokovic semble vrai­ment éternel.

Vainqueur ce mardi de Jaume Munar (6−3, 5–7, 6–2), en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, alors qu’il semblait au bord de l’abandon à la fin du deuxième set, le Serbe est devenu le joueur le plus âgé, à 38 ans et 4 mois, à atteindre un quart de finale sur un Masters 1000, dépas­sant ainsi son vieux rival, Roger Federer (38 ans et 2 mois). 

Une perfor­mance encore plus impres­sion­nante compte tenu des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment humide dans la méga­lo­pole chinoise.

À noter que pour une place dans le dernier carré, Djokovic affron­tera le novice belge, Zizou Bergs, qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi de cette catégorie. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 16:21

