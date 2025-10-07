Novak Djokovic semble vraiment éternel.
Vainqueur ce mardi de Jaume Munar (6−3, 5–7, 6–2), en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, alors qu’il semblait au bord de l’abandon à la fin du deuxième set, le Serbe est devenu le joueur le plus âgé, à 38 ans et 4 mois, à atteindre un quart de finale sur un Masters 1000, dépassant ainsi son vieux rival, Roger Federer (38 ans et 2 mois).
Une performance encore plus impressionnante compte tenu des conditions de jeu particulièrement humide dans la mégalopole chinoise.
À noter que pour une place dans le dernier carré, Djokovic affrontera le novice belge, Zizou Bergs, qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi de cette catégorie.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 16:21