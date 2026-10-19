Alejandro Davidovich Fokina a remporté hier le plus beau titre de sa carrière en s’imposant en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son jeune compatriote Rafael Jódar.
Après cette magnifique victoire, l’Espagnol a partagé une photo sur les réseaux sociaux, sur laquelle on le retrouve en train de célébrer son sacre avec son équipe, mais également en compagnie d’un invité de marque : Roger Federer.
Présent dans les tribunes pour assister à la finale, le Maestro suisse a visiblement prolongé le plaisir en participant aux célébrations du nouveau champion.
Sur le cliché, on peut notamment apercevoir Davidovich Fokina, un verre de champagne à la main, aux côtés de la légende aux 20 titres du Grand Chelem.
Une photo qui restera certainement un très beau souvenir pour l’Espagnol…
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 10:20