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Quentin Halys, encore battu par Alexander Zverev : « Je ne vais pas pleurer. Il ne va pas être numéro 1 mondial pour rien »

Par
Thomas S
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Opposé pour la quatrième fois de la saison à Alexander Zverev, ce dimanche, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Quentin Halys a encore subi la loi de l’Allemand après pour­tant un match de très bonne facture.

Seulement battu en trois sets après 2h20, le Français a fait de ses impres­sions après la rencontre chez nos confrères de L’Équipe.

« À 0–30 sur son service au début du troi­sième set, je prends quasi­ment quatre aces. Derrière, je sers sur le dernier jeu avant de changer de balles. Ces jeux sont un peu plus durs. Je n’ai pas fait de service gagnant à ce moment‐là, il m’a tout retourné et il a gagné tous les échanges. Après ça, les balles neuves arrivent et il n’y a prati­que­ment plus d’oc­ca­sion. C’est là où il est meilleur que moi : quand j’ai une mini‐occasion, même avec des balles très usagées, il arrive à faire des services gagnants. Moi, je n’ai pas réussi. Mais je ne vais pas pleurer sur mon sort. J’ai fait un bon match, il ne va pas être numéro 1 mondial pour rien. Bravo à lui, mais je suis quand même fier de ce que j’ai fait. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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