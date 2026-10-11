Opposé pour la quatrième fois de la saison à Alexander Zverev, ce dimanche, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Quentin Halys a encore subi la loi de l’Allemand après pour­tant un match de très bonne facture.

Seulement battu en trois sets après 2h20, le Français a fait de ses impres­sions après la rencontre chez nos confrères de L’Équipe.

« À 0–30 sur son service au début du troi­sième set, je prends quasi­ment quatre aces. Derrière, je sers sur le dernier jeu avant de changer de balles. Ces jeux sont un peu plus durs. Je n’ai pas fait de service gagnant à ce moment‐là, il m’a tout retourné et il a gagné tous les échanges. Après ça, les balles neuves arrivent et il n’y a prati­que­ment plus d’oc­ca­sion. C’est là où il est meilleur que moi : quand j’ai une mini‐occasion, même avec des balles très usagées, il arrive à faire des services gagnants. Moi, je n’ai pas réussi. Mais je ne vais pas pleurer sur mon sort. J’ai fait un bon match, il ne va pas être numéro 1 mondial pour rien. Bravo à lui, mais je suis quand même fier de ce que j’ai fait. »