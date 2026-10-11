Opposé pour la quatrième fois de la saison à Alexander Zverev, ce dimanche, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Quentin Halys a encore subi la loi de l’Allemand après pourtant un match de très bonne facture.
Seulement battu en trois sets après 2h20, le Français a fait de ses impressions après la rencontre chez nos confrères de L’Équipe.
« À 0–30 sur son service au début du troisième set, je prends quasiment quatre aces. Derrière, je sers sur le dernier jeu avant de changer de balles. Ces jeux sont un peu plus durs. Je n’ai pas fait de service gagnant à ce moment‐là, il m’a tout retourné et il a gagné tous les échanges. Après ça, les balles neuves arrivent et il n’y a pratiquement plus d’occasion. C’est là où il est meilleur que moi : quand j’ai une mini‐occasion, même avec des balles très usagées, il arrive à faire des services gagnants. Moi, je n’ai pas réussi. Mais je ne vais pas pleurer sur mon sort. J’ai fait un bon match, il ne va pas être numéro 1 mondial pour rien. Bravo à lui, mais je suis quand même fier de ce que j’ai fait. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 18:40