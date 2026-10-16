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Rafael Jodar, 13e mondial, demande pardon : « Je n’au­rais pas dû agir ainsi, c’était une erreur de ma part »

Par
Baptiste Mulatier
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« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Alors que ce compor­te­ment a fait énor­mé­ment parler, et que les critiques ont fusé notam­ment sur les réseaux sociaux, le jeune espa­gnol a présenté ses excuses en zone mixte après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).

« J’aimerais m’expliquer à ce sujet. C’était une erreur de ma part. Après le match, j’y ai réfléchi, et je n’aurais pas dû agir ainsi envers le ramas­seur de balles. Je respecte énor­mé­ment les ramas­seurs de balles et les arbitres, que ce soit dans ce match, dans tous les matchs ou dans tous les tour­nois. Je n’aurais pas dû traiter ce ramas­seur de balles comme je l’ai fait. J’étais très frustré par la façon dont le match se dérou­lait pour moi. C’était un point très serré. J’étais juste frustré contre moi‐même et je n’ai pas su contrôler mes émotions à ce moment‐là du match. Donc, oui, c’était une erreur de ma part, et j’essaierai de ne plus le refaire, car ce n’est pas la bonne façon de traiter les ramas­seurs de balles. Je respecte énor­mé­ment leur travail et cela n’avait rien à voir avec lui en parti­cu­lier, ni avec aucun autre ramas­seur de balles ou arbitre. Après ça, j’au­rais dû accepter l’avertissement que j’ai reçu, car il était tout à fait justifié et l’arbitre a pris la bonne déci­sion. J’aimerais présenter mes excuses au ramas­seur de balles. Si j’ai l’occasion de le croiser ici sur le site, j’essaierai de lui dire que je suis vrai­ment désolé pour mon geste et la façon dont je me suis comporté à ce moment‐là, et que je ne le referai plus jamais. »

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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