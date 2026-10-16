« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Alors que ce compor­te­ment a fait énor­mé­ment parler, et que les critiques ont fusé notam­ment sur les réseaux sociaux, le jeune espa­gnol a présenté ses excuses en zone mixte après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).

« J’aimerais m’expliquer à ce sujet. C’était une erreur de ma part. Après le match, j’y ai réfléchi, et je n’aurais pas dû agir ainsi envers le ramas­seur de balles. Je respecte énor­mé­ment les ramas­seurs de balles et les arbitres, que ce soit dans ce match, dans tous les matchs ou dans tous les tour­nois. Je n’aurais pas dû traiter ce ramas­seur de balles comme je l’ai fait. J’étais très frustré par la façon dont le match se dérou­lait pour moi. C’était un point très serré. J’étais juste frustré contre moi‐même et je n’ai pas su contrôler mes émotions à ce moment‐là du match. Donc, oui, c’était une erreur de ma part, et j’essaierai de ne plus le refaire, car ce n’est pas la bonne façon de traiter les ramas­seurs de balles. Je respecte énor­mé­ment leur travail et cela n’avait rien à voir avec lui en parti­cu­lier, ni avec aucun autre ramas­seur de balles ou arbitre. Après ça, j’au­rais dû accepter l’avertissement que j’ai reçu, car il était tout à fait justifié et l’arbitre a pris la bonne déci­sion. J’aimerais présenter mes excuses au ramas­seur de balles. Si j’ai l’occasion de le croiser ici sur le site, j’essaierai de lui dire que je suis vrai­ment désolé pour mon geste et la façon dont je me suis comporté à ce moment‐là, et que je ne le referai plus jamais. »