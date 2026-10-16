« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », a lâché Rafael Jodar à un ramasseur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Alors que ce comportement a fait énormément parler, et que les critiques ont fusé notamment sur les réseaux sociaux, le jeune espagnol a présenté ses excuses en zone mixte après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).
« J’aimerais m’expliquer à ce sujet. C’était une erreur de ma part. Après le match, j’y ai réfléchi, et je n’aurais pas dû agir ainsi envers le ramasseur de balles. Je respecte énormément les ramasseurs de balles et les arbitres, que ce soit dans ce match, dans tous les matchs ou dans tous les tournois. Je n’aurais pas dû traiter ce ramasseur de balles comme je l’ai fait. J’étais très frustré par la façon dont le match se déroulait pour moi. C’était un point très serré. J’étais juste frustré contre moi‐même et je n’ai pas su contrôler mes émotions à ce moment‐là du match. Donc, oui, c’était une erreur de ma part, et j’essaierai de ne plus le refaire, car ce n’est pas la bonne façon de traiter les ramasseurs de balles. Je respecte énormément leur travail et cela n’avait rien à voir avec lui en particulier, ni avec aucun autre ramasseur de balles ou arbitre. Après ça, j’aurais dû accepter l’avertissement que j’ai reçu, car il était tout à fait justifié et l’arbitre a pris la bonne décision. J’aimerais présenter mes excuses au ramasseur de balles. Si j’ai l’occasion de le croiser ici sur le site, j’essaierai de lui dire que je suis vraiment désolé pour mon geste et la façon dont je me suis comporté à ce moment‐là, et que je ne le referai plus jamais. »
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 12:22