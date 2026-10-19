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Rafael Jodar, après sa défaite en finale contre Davidovich Fokina : « Je n’ai pas eu beau­coup de chance, ou alors il a simple­ment mieux joué les points importants »

Par
Antoine Trupiano
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Rafael Jódar avait l’oc­ca­sion de donner encore un peu plus de relief à sa saison histo­rique en rempor­tant son premier titre en Masters 1000 face à Alejandro Davidovich Fokina.

Malheureusement pour lui, alors qu’il menait 6–1, 3–2 avec un break d’avance, l’aîné des deux Espagnols a enfin trouvé son rythme pour revenir dans la rencontre et fina­le­ment s’im­poser en trois sets.

Interrogé par nos confrères espa­gnols de Mundo Deportivo, le jeune Rafael Jódar est revenu sur sa défaite et sur le tour­nant du match. Selon lui, les nombreuses occa­sions manquées dans la deuxième manche lui ont coûté très cher.

« Je repars avec le senti­ment d’avoir fait tout ce que je pouvais, d’avoir tout donné sur le court. Aujourd’hui, je n’ai pas eu beau­coup de chance, ou alors il a simple­ment mieux joué les points impor­tants. À partir de là, tout s’est joué dans le troi­sième set et il avait peut‐être une meilleure dyna­mique. Même si j’ai réussi à refaire mon retard d’un break, je n’ai pas bien joué dans cette dernière manche et il a été meilleur que moi.J’ai eu plusieurs balles de break dans le deuxième set et je n’ai pas su les convertir » a déclaré Rafael Jodar.

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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