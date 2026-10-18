Alors qu’il menait d’un set et d’un break, Rafael Jodar a été renversé par Alejandro Davidovich Fokina en finale du Masters 1000 de Shanghai : 1–6, 7–6(5), 6–4.

S’il a été critiqué cette semaine pour son compor­te­ment envers un ramas­seur de balle, le jeune espa­gnol s’est exprimé avec classe lors de la céré­monie de remise des prix.

« I’m glad a Spanish player won this title. » 🇪🇸Runner up Rafa Jodar expresses his grati­tude after a fantastic week in Shanghai.#RolexShanghaiMasters https://t.co/sWJ4DxdIr6 — Tennis Channel (@TennisChannel) October 18, 2026

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Alex et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli ces derniers mois et pour ce titre. C’est génial, je suis très heureux pour lui et je me réjouis qu’un joueur espa­gnol ait remporté ce tournoi. Je tiens égale­ment à remer­cier les orga­ni­sa­teurs… Merci aussi à tout le personnel et à tous ceux qui parti­cipent à ce tournoi. C’était génial de pouvoir y parti­ciper pour la première fois. Et pour finir, je tiens à remer­cier mon père, qui est ici avec moi et qui m’a accom­pagné. Un grand merci à lui. »