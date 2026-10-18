Alors qu’il menait d’un set et d’un break, Rafael Jodar a été renversé par Alejandro Davidovich Fokina en finale du Masters 1000 de Shanghai : 1–6, 7–6(5), 6–4.
S’il a été critiqué cette semaine pour son comportement envers un ramasseur de balle, le jeune espagnol s’est exprimé avec classe lors de la cérémonie de remise des prix.
« I’m glad a Spanish player won this title. » 🇪🇸Runner up Rafa Jodar expresses his gratitude after a fantastic week in Shanghai.#RolexShanghaiMasters https://t.co/sWJ4DxdIr6— Tennis Channel (@TennisChannel) October 18, 2026
« Je tiens tout d’abord à féliciter Alex et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli ces derniers mois et pour ce titre. C’est génial, je suis très heureux pour lui et je me réjouis qu’un joueur espagnol ait remporté ce tournoi. Je tiens également à remercier les organisateurs… Merci aussi à tout le personnel et à tous ceux qui participent à ce tournoi. C’était génial de pouvoir y participer pour la première fois. Et pour finir, je tiens à remercier mon père, qui est ici avec moi et qui m’a accompagné. Un grand merci à lui. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 14:09