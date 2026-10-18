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Rafael Jodar, après sa défaite en finale contre Davidovich Fokina : « Je suis très heureux pour lui et je me réjouis qu’un joueur espa­gnol ait remporté ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il menait d’un set et d’un break, Rafael Jodar a été renversé par Alejandro Davidovich Fokina en finale du Masters 1000 de Shanghai : 1–6, 7–6(5), 6–4.

S’il a été critiqué cette semaine pour son compor­te­ment envers un ramas­seur de balle, le jeune espa­gnol s’est exprimé avec classe lors de la céré­monie de remise des prix. 

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Alex et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli ces derniers mois et pour ce titre. C’est génial, je suis très heureux pour lui et je me réjouis qu’un joueur espa­gnol ait remporté ce tournoi. Je tiens égale­ment à remer­cier les orga­ni­sa­teurs… Merci aussi à tout le personnel et à tous ceux qui parti­cipent à ce tournoi. C’était génial de pouvoir y parti­ciper pour la première fois. Et pour finir, je tiens à remer­cier mon père, qui est ici avec moi et qui m’a accom­pagné. Un grand merci à lui. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 14:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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