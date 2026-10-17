165e joueur mondial en janvier dernier et inconnu au bataillon, Rafael Jodar connaît une ascension fulgurante et impressionnante en 2026.
Vainqueur de l’ATP 250 de Marrakech, finaliste de l’ATP 500 de Washington et désormais du Masters 1000 de Shanghai, après sa victoire ce samedi face à Daniil Medvedev, celui qui sera au moins 11e mondial ce lundi, s’est exprimé avant d’affronter son compatriote, Alejandro Davidovich Fokina, en finale ce dimanche.
« Nous nous sommes entraînés ensemble à quelques reprises. Je pense que c’est différent de s’entraîner et de disputer un match. Donc, oui, ce sera encore un match difficile. Il joue très bien en ce moment, je vais donc devoir donner le meilleur de moi‐même si je veux avoir une chance de l’emporter », a déclaré Jodar en conférence de presse d’après match.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:24