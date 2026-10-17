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Rafael Jodar, avant d’af­fronter Davidovich Fokina en finale : « Nous nous sommes entraînés ensemble à quelques reprises. Mais c’est diffé­rent de s’en­traîner et de disputer un match »

Par
Thomas S
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165e joueur mondial en janvier dernier et inconnu au bataillon, Rafael Jodar connaît une ascen­sion fulgu­rante et impres­sion­nante en 2026.

Vainqueur de l’ATP 250 de Marrakech, fina­liste de l’ATP 500 de Washington et désor­mais du Masters 1000 de Shanghai, après sa victoire ce samedi face à Daniil Medvedev, celui qui sera au moins 11e mondial ce lundi, s’est exprimé avant d’af­fronter son compa­triote, Alejandro Davidovich Fokina, en finale ce dimanche. 

« Nous nous sommes entraînés ensemble à quelques reprises. Je pense que c’est diffé­rent de s’en­traîner et de disputer un match. Donc, oui, ce sera encore un match diffi­cile. Il joue très bien en ce moment, je vais donc devoir donner le meilleur de moi‐même si je veux avoir une chance de l’emporter », a déclaré Jodar en confé­rence de presse d’après match. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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