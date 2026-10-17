165e joueur mondial en janvier dernier et inconnu au bataillon, Rafael Jodar connaît une ascen­sion fulgu­rante et impres­sion­nante en 2026.

Vainqueur de l’ATP 250 de Marrakech, fina­liste de l’ATP 500 de Washington et désor­mais du Masters 1000 de Shanghai, après sa victoire ce samedi face à Daniil Medvedev, celui qui sera au moins 11e mondial ce lundi, s’est exprimé avant d’af­fronter son compa­triote, Alejandro Davidovich Fokina, en finale ce dimanche.

« Nous nous sommes entraînés ensemble à quelques reprises. Je pense que c’est diffé­rent de s’en­traîner et de disputer un match. Donc, oui, ce sera encore un match diffi­cile. Il joue très bien en ce moment, je vais donc devoir donner le meilleur de moi‐même si je veux avoir une chance de l’emporter », a déclaré Jodar en confé­rence de presse d’après match.