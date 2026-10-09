Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a vive­ment critiqué le geste du 99e mondial mais égale­ment la déci­sion de l’ar­bitre de ne pas le disqualifié.

« Franchement, qui était l’ar­bitre dans cette histoire ? Il aurait vrai­ment dû être disqua­lifié pour ça. Lancer sa raquette comme ça en direc­tion des spec­ta­teurs… La seule chose qui les a sauvés, c’est la balus­trade qui se trou­vait devant eux. Absolument ridicule ! »

Honestly, who was the umpire here ? He should have abso­lu­tely been defaulted for this. To throw your racquet like that towards spec­ta­tors and the only thing that saved them was the railing in front. ABSOLUTELY RIDICULOUS ! — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) October 8, 2026