Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et l’ancienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a vivement critiqué le geste du 99e mondial mais également la décision de l’arbitre de ne pas le disqualifié.
« Franchement, qui était l’arbitre dans cette histoire ? Il aurait vraiment dû être disqualifié pour ça. Lancer sa raquette comme ça en direction des spectateurs… La seule chose qui les a sauvés, c’est la balustrade qui se trouvait devant eux. Absolument ridicule ! »
Honestly, who was the umpire here ? He should have absolutely been defaulted for this. To throw your racquet like that towards spectators and the only thing that saved them was the railing in front. ABSOLUTELY RIDICULOUS !— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) October 8, 2026
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 13:24