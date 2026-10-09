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Rennae Stubbs sur le geste honteux du Français Atmane : « Il aurait vrai­ment dû être disqua­lifié pour ça. C’est abso­lu­ment ridicule »

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a vive­ment critiqué le geste du 99e mondial mais égale­ment la déci­sion de l’ar­bitre de ne pas le disqualifié. 

« Franchement, qui était l’ar­bitre dans cette histoire ? Il aurait vrai­ment dû être disqua­lifié pour ça. Lancer sa raquette comme ça en direc­tion des spec­ta­teurs… La seule chose qui les a sauvés, c’est la balus­trade qui se trou­vait devant eux. Absolument ridicule ! »

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 13:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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