Opposé à Hamad Medjedovic, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a laissé éclater toute sa frus­tra­tion et sa colère lorsque l’ar­bitre de chaise a décidé de contourner le règle­ment en lais­sant le Serbe se changer aux vestiaires à l’issue du 11e jeu du premier set, ce qui n’est norma­le­ment pas autorisé.

Selon l’of­fi­ciel, Medjedovic trans­pi­rait telle­ment que cela rendait le court glis­sant et poten­tiel­le­ment dange­reux. Une raison qui n’a pas vrai­ment plus au Français, s’es­ti­mant lésé.

Arthur Rinderknech not happy with umpire letting Hamad Medjedovic to go off‐court to change his clothes due to swea­ting and making court wet.



Rinderknech said : ‘You’re letting him do what he wants, I’m about to go nuts’



‘I got broken last game because of him taking extra time’ pic.twitter.com/dGFHggJAbi — edgeAI (@edgeAIapp) October 2, 2025

« Vous le laissez faire ce qu’il veut, je vais devenir fou. J’ai été breaké lors du dernier match parce qu’il a pris plus de temps que prévu », a lancé Arthur qui a même écopé d’un aver­tis­se­ment suite à un échange assez houleux.

À noter que les condi­tions météo­ro­lo­giques sont parti­cu­liè­re­ment compli­quées à Shanghai où le Français Terence Atmane a livré un témoi­gnage assez préoc­cu­pant.