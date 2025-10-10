AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech, impressionnant vainqueur d’Auger-Aliassime : "J'ai tellement stressé hier pour mon cousin...
ATP - Shanghai

Rinderknech, impres­sion­nant vain­queur d’Auger-Aliassime : « J’ai telle­ment stressé hier pour mon cousin Valentin, qu’au­jourd’hui, c’était presque facile de jouer mon meilleur tennis »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

447

Interrogé sur le court après sa victoire probante face à Félix, Arthur a bien voulu expli­quer dans quel état d’es­prit il a abordé son match. Il faut dire que la veille il avait eu sa dose d’émotions.

« Cela ne m’ar­rive jamais de suivre un match dans les tribunes, mais là je ne pouvais pas faire autre­ment. Je voulais telle­ment que Valentin l’emporte. Cela a été épui­sant. Du coup, j’ai envie de dire qu’il m’a montré le chemin à suivre, rester dans sa bulle, ne rien montrer. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui tout en étant très perfor­mant sur mon service. Au final, j’ai telle­ment stressé hier pour mon cousin Valentin, qu’au­jourd’hui c’était presque facile de jouer mon meilleur tennis »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 12:24

Article précédent
Déjà un terrible forfait à Metz !
Article suivant
Valentin Vacherot attend le GOAT : « J’ai raté Federer et Nadal. On sait que Djokovic est plus proche de la fin de carrière que du début donc c’est magni­fique d’avoir cette opportunité »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.