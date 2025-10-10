Interrogé sur le court après sa victoire probante face à Félix, Arthur a bien voulu expli­quer dans quel état d’es­prit il a abordé son match. Il faut dire que la veille il avait eu sa dose d’émotions.

« Cela ne m’ar­rive jamais de suivre un match dans les tribunes, mais là je ne pouvais pas faire autre­ment. Je voulais telle­ment que Valentin l’emporte. Cela a été épui­sant. Du coup, j’ai envie de dire qu’il m’a montré le chemin à suivre, rester dans sa bulle, ne rien montrer. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui tout en étant très perfor­mant sur mon service. Au final, j’ai telle­ment stressé hier pour mon cousin Valentin, qu’au­jourd’hui c’était presque facile de jouer mon meilleur tennis »