Interrogé sur le court après sa victoire probante face à Félix, Arthur a bien voulu expliquer dans quel état d’esprit il a abordé son match. Il faut dire que la veille il avait eu sa dose d’émotions.
« Cela ne m’arrive jamais de suivre un match dans les tribunes, mais là je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais tellement que Valentin l’emporte. Cela a été épuisant. Du coup, j’ai envie de dire qu’il m’a montré le chemin à suivre, rester dans sa bulle, ne rien montrer. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui tout en étant très performant sur mon service. Au final, j’ai tellement stressé hier pour mon cousin Valentin, qu’aujourd’hui c’était presque facile de jouer mon meilleur tennis »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 12:24