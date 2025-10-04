Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Alex Michelsen au 2e tour du Masters 1000 de Shanghai ce samedi (6−3, 6–4), le Français Arthur Rinderknech s’est exprimé sur les condi­tions de jeu extrê­me­ment difficiles.

« C’est diffi­cile d’ar­river à respirer sur le court. Je ne sais pas si on s’en rend bien compte à la télé, mais sur le court c’est compliqué dès l’échauf­fe­ment. Il y a une humi­dité folle, pire qu’aux États‐Unis en été. De plus, on sait qu’il y a beau­coup de pollu­tion sur les grandes villes en Chine et ça ne doit pas aider à bien respirer. Et il y a cette couver­ture nuageuse qui écrase tout. Mais quand le soleil sort, on monte vite au‐dessus des 30°. Tout ça fait que c’est difficile. »