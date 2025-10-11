AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech, opposé à Medvedev en demi-finales : "L'histoire est exceptionnelle. On pourra...
ATP - Shanghai

Rinderknech, opposé à Medvedev en demi‐finales : « L’histoire est excep­tion­nelle. On pourra la raconter à nos enfants et à nos petits‐enfants »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors qu’il va défier Daniil Medvedev qui a retrouvé la forme, Arthur a résumé en quelques mots chez nos confères de l’Equipe, l’épopée incroyable qu’il est entrain de construire avec son cousin en Chine.

« L’histoire est excep­tion­nelle. Ça n’ar­ri­vera sans doute plus jamais, mais on l’aura vécu une fois, on pourra la raconter à nos enfants et à nos petits‐enfants. On est tous les deux extrê­me­ment fiers de faire vivre ça à notre famille. Fiers pour nous, pour nos équipes qui nous soutiennent et nous aident toute l’année. Et pour tous ceux, aussi, qu’on connaît moins mais qui sont là et nous encouragent »


Publié le samedi 11 octobre 2025 à 12:40

