Il ne manquait plus que ça pour ajouter un peu de drame et surtout quelques rires à une céré­monie forte en émotions.

Alors que Valentin Vacherot prenait le temps de remer­cier toutes les personnes qui comp­taient pour lui, lors de la céré­monie de remise des prix après son incroyable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai face à son cousin, Arthur Rinderknech, ce dernier s’est tout bonne­ment écroulé sur le podium à cause des crampes.

🤣🤣🤣 Arthur Rinderknech a des crampes. Ses cousins se marrent. pic.twitter.com/RMgAiuYmZM — Tennis Legend (@TennisLegende) October 12, 2025

Une séquence qui a en tout cas bien fait rire le Monégasque : « Je pense que nous avons besoin d’aide, s’il vous plaît. Au moins, ça me fait rire, ça me détend un peu. »