Il ne manquait plus que ça pour ajouter un peu de drame et surtout quelques rires à une cérémonie forte en émotions.
Alors que Valentin Vacherot prenait le temps de remercier toutes les personnes qui comptaient pour lui, lors de la cérémonie de remise des prix après son incroyable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai face à son cousin, Arthur Rinderknech, ce dernier s’est tout bonnement écroulé sur le podium à cause des crampes.
🤣🤣🤣 Arthur Rinderknech a des crampes. Ses cousins se marrent. pic.twitter.com/RMgAiuYmZM— Tennis Legend (@TennisLegende) October 12, 2025
Une séquence qui a en tout cas bien fait rire le Monégasque : « Je pense que nous avons besoin d’aide, s’il vous plaît. Au moins, ça me fait rire, ça me détend un peu. »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 13:45