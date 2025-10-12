AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech sur sa victoire contre Medvedev : "À un moment quand je...
ATP - Shanghai

Rinderknech sur sa victoire contre Medvedev : « À un moment quand je ne trou­vais pas de solu­tion, je me me suis dit : je vais me battre, essayer de le fati­guer au moins pour Valentin demain »

Jean Muller
Par Jean Muller

A l’issue de sa victoire, le Français a expliqué le dérou­le­ment d’un match qu’il pensait perdu.

« J’ai perdu le premier set. Le soir, les condi­tions sont beau­coup plus lentes, la balle n’avance pas. Je n’arrivais pas à dépasser Medvedev. Il défen­dait très bien. Moi, je n’y arri­vais pas, la balle n’allait pas assez vite. J’étais fatigué avec l’hu­mi­dité de la nuit. Je me suis dit : « OK, je vais me battre, essayer de le fati­guer au moins pour Valentin demain, pour qu’il soit physi­que­ment un peu plus fatigué que Val ». J’ai déjà essayé de l’aider aujourd’hui si je perds. Puis, je ne sais pas comment, je l’ai breaké. Puis, j’ai entamé le troi­sième set et, vous savez, personne ne sait ce qui peut arriver. J’ai trouvé une solution »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 09:45

