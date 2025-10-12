A l’issue de sa victoire, le Français a expliqué le déroulement d’un match qu’il pensait perdu.
« J’ai perdu le premier set. Le soir, les conditions sont beaucoup plus lentes, la balle n’avance pas. Je n’arrivais pas à dépasser Medvedev. Il défendait très bien. Moi, je n’y arrivais pas, la balle n’allait pas assez vite. J’étais fatigué avec l’humidité de la nuit. Je me suis dit : « OK, je vais me battre, essayer de le fatiguer au moins pour Valentin demain, pour qu’il soit physiquement un peu plus fatigué que Val ». J’ai déjà essayé de l’aider aujourd’hui si je perds. Puis, je ne sais pas comment, je l’ai breaké. Puis, j’ai entamé le troisième set et, vous savez, personne ne sait ce qui peut arriver. J’ai trouvé une solution »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 09:45