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Roger Federer, après avoir rejoué avec un ancien numéro 1 mondial : « C’est mon frère d’une autre mère »

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité depuis septembre 2022, Roger Federer a parti­cipé à plusieurs exhi­bi­tions cette année, notam­ment ce vendredi après les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai aux côtés de Li Na, Dinara Safina et Marat Safin. 

Dans des propos relayés par l’ATP, le maestro Suisse a d’ailleurs exprimé sa joue de jouer avec l’ancien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem.

« C’était vrai­ment sympa d’être du même côté du filet que mon frère d’une autre mère. J’ai vrai­ment apprécié ce moment et j’es­père que tout le monde a apprécié aussi », a déclaré Federer à propos du Russe Marat Safin, qu’il a battu 10 fois en 12 confron­ta­tions dans les années 2000. 

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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