Retraité depuis septembre 2022, Roger Federer a parti­cipé à plusieurs exhi­bi­tions cette année, notam­ment ce vendredi après les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai aux côtés de Li Na, Dinara Safina et Marat Safin.

Dans des propos relayés par l’ATP, le maestro Suisse a d’ailleurs exprimé sa joue de jouer avec l’ancien numéro 1 mondial et double lauréat en Grand Chelem.

¡Qué equipo ! 😎🔝 Federer, Li Na, Dinara Safina y Marat Safin, juntos en la exhi­bi­ción. https://t.co/W0Vn4Ge2dc — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 16, 2026

« C’était vrai­ment sympa d’être du même côté du filet que mon frère d’une autre mère. J’ai vrai­ment apprécié ce moment et j’es­père que tout le monde a apprécié aussi », a déclaré Federer à propos du Russe Marat Safin, qu’il a battu 10 fois en 12 confron­ta­tions dans les années 2000.