Les jeunes ont été gâtés lors du Masters 1000 de Shanghaï.

Tandis que Rune a hérité du vestiaire de Novak, Alcaraz s’est lui installé chez Roger Federer.

Éliminé en huitièmes de finale par Grigor Dimitrov, Carlos n’a pas eu besoin de partager le lieu avec Suisse, invité par l’or­ga­ni­sa­tion vendredi pour assister à une célé­bra­tion en son honneur.

Roger Federer giving a tour of the Shanghai faci­li­ties :



“I heard Alcaraz staying in my locker room this year. But as he’s not around anymore, I got it back. I’m sorry for him, but I’m happy to have my old locker room again.” 😂



