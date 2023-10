Andrey Rublev a reçu de nombreux cadeaux de la part des fans chinois.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Quentin Halys (6−4, 7–5) en 32es de finale du Masters 1000 de Shanghaï, le 7e mondial a été inter­rogé à ce sujet par un jour­na­liste parti­cu­liè­re­ment bien informé !

« Vous savez, ce n’est pas bien de regarder dans le sac des autres… J’aime Linkin Park, voilà pour­quoi. Il n’y a pas vrai­ment d’his­toire derrière tout ça. C’est juste que j’aime ce groupe », a avoué le Russe avec un grand sourire.

A Linkin Park CD, toys and his face ? 🤨@AndreyRublev97 on all the wonderful gifts he’s been given from the #RolexShanghaiMasters fans ! 🎁 pic.twitter.com/VnOQweR1aR