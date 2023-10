Andrey Rublev a encore montré qu’il était un joueur parti­cu­liè­re­ment sanguin lors­qu’il s’est violem­ment emporté contre un photo­graphe qui aurait appa­rem­ment bougé pendant un échange au cours de sa finale perdue face à Hubert Hurkacz sur le Masters 1000 de Shanghai.

« J’ai eu quelques mauvais moments mais je pense que dans l’en­semble j’ai réussi à mieux gérer mes émotions, et c’est pour­quoi je pense que j’ai pu gagner le deuxième set et avoir des chances dans le troi­sième. Dans le troi­sième set, je pense que j’ai eu de bonnes occa­sions et que tout s’est joué sur de petits détails. Sur toutes ces occa­sions, Hubi a servi à un niveau impres­sion­nant, je n’ai rien pu faire », a déclaré le 5e mondial, qui s’est égale­ment frappé plusieurs fois le genou avec sa raquette après la balle de match.