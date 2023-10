La défaite de Carlos Alcaraz contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï donne sans doute beau­coup d’es­poirs aux autres joueurs encore en lice.

Désormais favori de sa partie de tableau, Andrey Rublev reste prudent et humble d’au­tant qu’il va retrouver en quarts de finale le très en forme Ugo Humbert, contre qui il s’est incliné la semaine dernière à Pékin.

« The better the chance is, the worse I perform » 😬



Brutally honest from @AndreyRublev97 🤣#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/bm7dEm1glt — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2023

« J’ai toujours prouvé que plus les chance sont grandes, moins je suis perfor­mant. Et le prochain adver­saire est Ugo. J’ai perdu contre lui la semaine dernière à Pékin. Il joue vrai­ment très bien, il a battu Tsitsipas. Ensuite, il y a Jarry et Dimitrov dans ma partie de tableau. Et j’ai perdu contre Grigor plusieurs fois. Je n’ai jamais joué contre Jarry mais il joue de manière irréelle cette saison. Ils méritent d’être là où ils sont cette semaine », a déclaré Rublev lors de l’in­ter­view sur le court après avoir battu Tommy Paul (7−5, 7–5).