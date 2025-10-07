Tombeur en trois manches du Français Giovanni Mpetshi Perricard en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Holger Rune s’est dit particulièrement fier de son état d’esprit tout au long de la rencontre.
« Je ne sais pas s’il y a eu tant de hauts et de bas, j’ai conservé mon service tout au long du match, mais j’ai réussi à le breaker deux fois, il servait très bien aujourd’hui. Vous savez, il a également montré son niveau contre Fritz, c’est un joueur difficile à battre sur cette surface. Les conditions étaient un peu meilleures aujourd’hui pour jouer, mais je suis juste très heureux de mon état d’esprit. J’ai joué chaque point, je suis resté dans le match même après avoir perdu le deuxième set, j’étais un peu frustré, mais je suis revenu et j’étais très déterminé pour le troisième set et j’ai réussi à garder mon sang‐froid à la fin, c’est ce qui est le plus important. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 13:22