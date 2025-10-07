AccueilATPATP - ShanghaiRune, après sa victoire contre le Français Mpetshi Perricard : "Il a...
ATP - Shanghai

Rune, après sa victoire contre le Français Mpetshi Perricard : « Il a montré son niveau contre Fritz. C’est un joueur diffi­cile à battre sur cette surface »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur en trois manches du Français Giovanni Mpetshi Perricard en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Holger Rune s’est dit parti­cu­liè­re­ment fier de son état d’esprit tout au long de la rencontre.

« Je ne sais pas s’il y a eu tant de hauts et de bas, j’ai conservé mon service tout au long du match, mais j’ai réussi à le breaker deux fois, il servait très bien aujourd’hui. Vous savez, il a égale­ment montré son niveau contre Fritz, c’est un joueur diffi­cile à battre sur cette surface. Les condi­tions étaient un peu meilleures aujourd’hui pour jouer, mais je suis juste très heureux de mon état d’es­prit. J’ai joué chaque point, je suis resté dans le match même après avoir perdu le deuxième set, j’étais un peu frustré, mais je suis revenu et j’étais très déter­miné pour le troi­sième set et j’ai réussi à garder mon sang‐froid à la fin, c’est ce qui est le plus important. »

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 13:22

