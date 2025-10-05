AccueilATPATP - ShanghaiRune au bout du rouleau : "Vous voulez qu'un joueur meurt sur...
ATP - Shanghai

Rune au bout du rouleau : « Vous voulez qu’un joueur meurt sur le court ? »

Le Danois a eu plus qu’un coup de chaud dans la fin du premier set face à Humbert. Il a bien sûr eu le droit à un arrêt médical où le docteur a pris ses constances. Ereinté le Danois a alors démarrer une conver­sa­tion avec le super­vi­seur. Holger l’a même carré­ment provoqué : « Vous voulez qu’un joueur meurt sur le court ? »

Par la suite, le Danois a retrouvé un peu d’énergie pour s’im­poser en deux sets (6−4, 6–4). Si la ques­tion d’Holger parait « limite », on a quand même l’im­pres­sion que la limite est atteinte à Shanghaï.

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 12:20

