Le Danois a eu plus qu’un coup de chaud dans la fin du premier set face à Humbert. Il a bien sûr eu le droit à un arrêt médical où le docteur a pris ses constances. Ereinté le Danois a alors démarrer une conver­sa­tion avec le super­vi­seur. Holger l’a même carré­ment provoqué : « Vous voulez qu’un joueur meurt sur le court ? »

Doctor checking Rune’s vitals now.



He will serve next at 4–3 up vs Ugo Humbert pic.twitter.com/JI1XD9lNTX — edgeAI (@edgeAIapp) October 5, 2025

Par la suite, le Danois a retrouvé un peu d’énergie pour s’im­poser en deux sets (6−4, 6–4). Si la ques­tion d’Holger parait « limite », on a quand même l’im­pres­sion que la limite est atteinte à Shanghaï.