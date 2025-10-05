Le Danois a eu plus qu’un coup de chaud dans la fin du premier set face à Humbert. Il a bien sûr eu le droit à un arrêt médical où le docteur a pris ses constances. Ereinté le Danois a alors démarrer une conversation avec le superviseur. Holger l’a même carrément provoqué : « Vous voulez qu’un joueur meurt sur le court ? »
Doctor checking Rune’s vitals now.— edgeAI (@edgeAIapp) October 5, 2025
He will serve next at 4–3 up vs Ugo Humbert pic.twitter.com/JI1XD9lNTX
Par la suite, le Danois a retrouvé un peu d’énergie pour s’imposer en deux sets (6−4, 6–4). Si la question d’Holger parait « limite », on a quand même l’impression que la limite est atteinte à Shanghaï.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 12:20