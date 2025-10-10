Holer Rune a beau avoir de l’ambition, son parcours de joueur et d’homme depuis maintenant sa victoire à Bercy en 2022 est loin d’être un fleuve tranquille.
On pourrait presque affirmer que d’espoir du tennis mondial, il a déjà changé de case en étant rarement au rendez‐vous.
Hier, face à Vacherot, il aurait du se montrer plus offensif notamment après un premier set remporté sans trembler.
Mais son égo est passé par là et il s’est embarqué dans un match interminable.
D’ailleurs plus le duel avançait, plus il s’agaçait se contentant trop souvent de remettre une balle sans vie dans le court.
Agacé et désarmé il essayait alors de chercher du réconfort en demandant des conseils auprès de sa box.
Marco Panichi, son préparateur qui en a vu d’autres avec Novak Djokovic tentait donc de lui venir au secours : « Continuez à frapper la balle à la bonne longueur. C’est tout »
Un message plutôt mal réceptionné par le Danois qui se mit directement en mode sale gosse : « Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre les gars. Allez vous faire foutre. », la classe…
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 08:22