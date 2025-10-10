Holer Rune a beau avoir de l’am­bi­tion, son parcours de joueur et d’homme depuis main­te­nant sa victoire à Bercy en 2022 est loin d’être un fleuve tranquille.

On pour­rait presque affirmer que d’es­poir du tennis mondial, il a déjà changé de case en étant rare­ment au rendez‐vous.

Hier, face à Vacherot, il aurait du se montrer plus offensif notam­ment après un premier set remporté sans trembler.

Mais son égo est passé par là et il s’est embarqué dans un match interminable.

D’ailleurs plus le duel avan­çait, plus il s’aga­çait se conten­tant trop souvent de remettre une balle sans vie dans le court.

Agacé et désarmé il essayait alors de cher­cher du récon­fort en deman­dant des conseils auprès de sa box.

Marco Panichi, son prépa­ra­teur qui en a vu d’autres avec Novak Djokovic tentait donc de lui venir au secours : « Continuez à frapper la balle à la bonne longueur. C’est tout »

Un message plutôt mal récep­tionné par le Danois qui se mit direc­te­ment en mode sale gosse : « Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre les gars. Allez vous faire foutre. », la classe…