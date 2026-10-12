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Samuel Lopez, coach de Carlos Alcaraz, en plein match : « Si tu dois rater, rate en jouant ton tennis. Frappe la balle, amuse‐toi »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 21�12025

Frustré et mené lors de son duel face à Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a pu discuter lorsque son adver­saire a quitté le court 10 minutes à la fin du premier set. 

« Si tu dois rater, rate en jouant ton tennis. Frappe la balle, amuse‐toi », a conseillé Samuel Lopez à son joueur, qui s’est plaint des condi­tions de jeu en Chine.

A noter que Carlos Alcaraz n’a jamais dépassé les quarts de finale à Shanghai. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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