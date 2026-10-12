Frustré et mené lors de son duel face à Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a pu discuter lorsque son adver­saire a quitté le court 10 minutes à la fin du premier set.

« Si tu dois rater, rate en jouant ton tennis. Frappe la balle, amuse‐toi », a conseillé Samuel Lopez à son joueur, qui s’est plaint des condi­tions de jeu en Chine.

Very long chat between Alcaraz and Samu López as Bergs left the court for 10 (!) minutes after winning the first set.Samu wants Alcaraz to hit the ball bigger, specially on the back­hand. « If it’s to miss, miss by playing your tennis. Hit the ball, have fun. » — José Morgado (@josemorgado) October 12, 2026

A noter que Carlos Alcaraz n’a jamais dépassé les quarts de finale à Shanghai.