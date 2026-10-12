Frustré et mené lors de son duel face à Zizou Bergs au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a pu discuter lorsque son adversaire a quitté le court 10 minutes à la fin du premier set.
« Si tu dois rater, rate en jouant ton tennis. Frappe la balle, amuse‐toi », a conseillé Samuel Lopez à son joueur, qui s’est plaint des conditions de jeu en Chine.
Very long chat between Alcaraz and Samu López as Bergs left the court for 10 (!) minutes after winning the first set.Samu wants Alcaraz to hit the ball bigger, specially on the backhand. « If it’s to miss, miss by playing your tennis. Hit the ball, have fun. »— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2026
A noter que Carlos Alcaraz n’a jamais dépassé les quarts de finale à Shanghai.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 13:43