En grande diffi­culté depuis de longs mois et redes­cendu au 130e rang mondial, Diego Schwartzman frappe un grand coup !

En battant le Français Luca Van Assche puis le 30e mondial Jiri Lehecka, l’Argentin avait déjà enchaîné deux victoires d’affilée pour la première fois depuis Roland‐Garros. Et ce lundi, il a battu Taylor Fritz au 3e tour du Masters 1000 de Shanghaï : 6–4, 3–6, 7–6(5), en 2h45 de jeu.

Il enre­gistre sa première victoire contre un top 10 depuis un succès contre Felix Auger‐Aliassime à Barcelone en avril 2022.

Diego a montré toute sa téna­cité et sa comba­ti­vité pour venir à bout du 8e mondial. Et sa réac­tion en dit long sur son soulagement…

VAMOS EL PEQUE 🇦🇷@dieschwartzman records a FIRST Top 10 win since Barcelona 2022 as he beats Fritz 6–4 3–6 7–6 ! 👏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/HWrFQr5PVN