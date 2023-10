De retour à un niveau digne de son talent après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai suite à sa victoire sur l’Argentin Francisco Cerundolo ce mardi (7−5, 7–6(6)), Sebastian Korda, inter­rogé sur son prochain match, a confié qu’il n’était pas du tout comme Adrian Mannarino, connu pour sa manie de ne pas vouloir connaître l’iden­tité de son adver­saire à l’avance.

« Oui, évidem­ment, je regarde mon tableau. Je ne suis pas comme Adrian Mannarino qui ne regarde pas contre qui il va jouer au prochain tour. Je ne vais certai­ne­ment pas jusque‐là, mais je ne suis pas non plus extré­miste où je décor­tique tout le tableau. Mais, en effet, je savais qui je pour­rais affronter au prochain tour si je gagnais », a déclaré l’Américain qui affron­tera le vain­queur du duel entre Jannik Sinner et Ben Shelton.