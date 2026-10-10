Si Arthur Fils n’aura encore pas brillé en Grand Chelem en 2026, il s’est bien rattrapé sur les Masters 1000.
Vainqueur ce samedi de Pavel Kotov (6−3, 6–4) pour son entrée en lice à Shanghai, le Français a enregistré sa 21e victoire en 26 matchs dans cette catégorie de tournois.
Seul Jannik Sinner (29) fait mieux que le protégé de Goran Ivanisevic sur la saison.
Une statistique impressionnante pour celui qui affrontera Michelsen et Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 15:15