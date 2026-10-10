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Seul Jannik Sinner fait mieux qu’Arthur Fils en 2026

Par
Thomas S
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Si Arthur Fils n’aura encore pas brillé en Grand Chelem en 2026, il s’est bien rattrapé sur les Masters 1000.

Vainqueur ce samedi de Pavel Kotov (6−3, 6–4) pour son entrée en lice à Shanghai, le Français a enre­gistré sa 21e victoire en 26 matchs dans cette caté­gorie de tournois. 

Seul Jannik Sinner (29) fait mieux que le protégé de Goran Ivanisevic sur la saison.

Une statis­tique impres­sion­nante pour celui qui affron­tera Michelsen et Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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