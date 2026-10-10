Si Arthur Fils n’aura encore pas brillé en Grand Chelem en 2026, il s’est bien rattrapé sur les Masters 1000.

Vainqueur ce samedi de Pavel Kotov (6−3, 6–4) pour son entrée en lice à Shanghai, le Français a enre­gistré sa 21e victoire en 26 matchs dans cette caté­gorie de tournois.

Seul Jannik Sinner (29) fait mieux que le protégé de Goran Ivanisevic sur la saison.

World #10 Arthur Fils easily beats Pavel Kotov 6–3, 6–4 to reach the 3rd round in Shanghai.



7 conse­cu­tive M1000 wins for the Cincinnati champ.



21–5 at M1000 in 2026 – amazing ! pic.twitter.com/DbwSPjFzJb — José Morgado (@josemorgado) October 10, 2026

Une statis­tique impres­sion­nante pour celui qui affron­tera Michelsen et Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale.