Ben Shelton s’est offert un joli cadeau pour son anni­ver­saire, ce vendredi 9 octobre, en décro­chant sa quali­fi­ca­tion pour le prochain tour du Masters 1000 de Shanghai.

L’Américain s’est imposé sans trop de diffi­cultés face à l’Allemand Daniel Altmaier en deux sets (6−3, 7–6), de quoi célé­brer comme il se doit cette journée un peu particulière.

Interrogé sur le court après sa victoire, Shelton a toute­fois fait une confi­dence assez surpre­nante : il n’est pas vrai­ment un grand amateur des anni­ver­saires, et encore moins des tradi­tion­nels gâteaux qui les accompagnent.

« Je déteste les gâteaux », a tout simple­ment lâché l’Américain avec humour.

Une décla­ra­tion plutôt amusante de la part du joueur, qui préfère visi­ble­ment souf­fler ses adver­saires plutôt que ses bougies.