Ben Shelton s’est offert un joli cadeau pour son anniversaire, ce vendredi 9 octobre, en décrochant sa qualification pour le prochain tour du Masters 1000 de Shanghai.
L’Américain s’est imposé sans trop de difficultés face à l’Allemand Daniel Altmaier en deux sets (6−3, 7–6), de quoi célébrer comme il se doit cette journée un peu particulière.
Interrogé sur le court après sa victoire, Shelton a toutefois fait une confidence assez surprenante : il n’est pas vraiment un grand amateur des anniversaires, et encore moins des traditionnels gâteaux qui les accompagnent.
« Je déteste les gâteaux », a tout simplement lâché l’Américain avec humour.
Une déclaration plutôt amusante de la part du joueur, qui préfère visiblement souffler ses adversaires plutôt que ses bougies.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 10:04