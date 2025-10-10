Si Novak Djokovic s’est qualifié, à 38 ans, pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai malgré quelques problèmes physiques, et si Arthur Rinderknech (54e mondial) et Valentin Vacherot (204e mondial) se sont hissés à la surprise géné­rale dans le dernier carré, le jour­na­liste Benoît Maylin refuse de parler d’un circuit « trop faible ».

Extrait de son coup de gueule dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax :

« Un circuit trop faible ? C’est complè­te­ment faux. Si ce n’est pas Alcaraz, Sinner ou Djokovic qui remporte un tournoi, on dit que les autres ne valent rien, que le circuit est trop faible, que c’est un pauvre top 10. C’est tout simple­ment parce que nous avons deux joueurs au‐dessus du lot : Sinner et Alcaraz. Donc dès lors que ces mecs ne gagnent pas, on dit que le reste du circuit, c’est que de la ‘daube’. Vous ne vous inté­ressez qu’à ceux qui gagnent. Ça veut dire quoi, un circuit trop faible ? Il était comment quand Federer, Nadal et Djokovic gagnaient tous les tour­nois, avec parfois un petit Murray, Wawrinka ou Del Potro ? Les quatre Français étaient faibles (Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon) ? Aujourd’hui, on a un resser­re­ment des valeurs : un Vacherot, 200e, est capable de battre un top 20… C’est monumental. »