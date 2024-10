Tombeur de Tomas Machac ce samedi en demies du Masters 1000 de Shanghai et qualifié pour sa huitième finale en 2024, Jannik Sinner est désor­mais assuré de terminer à la première place mondiale.

« C’est incroyable. Être numéro 1 est quelque chose dont on rêve quand on est enfant. Terminer l’année à la première place, c’est un senti­ment diffé­rent et spécial. Mais c’est arrivé pendant le tournoi. Je n’y pense donc même pas. Je sais que demain (dimanche) sera un jour impor­tant, la finale. Mais cela signifie beau­coup pour moi. C’est quelque chose que je ne pour­rais pas accom­plir sans les fans, ma famille et mes amis. C’est tout à l’hon­neur de mon équipe »

LE PATRON pour­suit sa saison 2024 excep­tion­nelle :

▪️ 8e finale en 14 tour­nois (11 demies)

▪️ 64 victoires, 6 défaites

▪️ 3e finale en Masters 1000 de l’année, la 1ère de sa carrière à Shanghai

▪️ 54e victoire consé­cu­tive contre un joueur hors du Top 20pic.twitter.com/TO33ewLJIY — Tennis Legend (@TennisLegende) October 12, 2024

En finale dimanche, il retrou­vera Novak Djokovic pour un huitième duel ou Taylor Fritz pour une revanche de la finale de l’US Open.