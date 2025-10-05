Alors qu’il aurait pu rester tran­quille­ment sur son banc pour attendre que sa crise de crampes se calme, l’Italien a tenu à aller serrer la main de l’ar­bitre de chaise. Souvent dans cette situa­tion, c’est l’ar­bitre qui descend pour saluer le champion.

Sinner SE RETIRA después de sufrir calambres por las condi­ciones extremas de calor en Shanghai.



Une fois de plus, Sinner confirme sa grande classe car on imagine l’ef­fort que cela a du lui obliger de faire.

Cela marque aussi son respect pour le corps arbi­tral qu’il chahute rare­ment depuis le début de sa carrière.