Sinner, devenu presque « inva­lide » parvient encore à faire un geste de grande classe…

Alors qu’il aurait pu rester tran­quille­ment sur son banc pour attendre que sa crise de crampes se calme, l’Italien a tenu à aller serrer la main de l’ar­bitre de chaise. Souvent dans cette situa­tion, c’est l’ar­bitre qui descend pour saluer le champion.

Une fois de plus, Sinner confirme sa grande classe car on imagine l’ef­fort que cela a du lui obliger de faire. 

Cela marque aussi son respect pour le corps arbi­tral qu’il chahute rare­ment depuis le début de sa carrière.

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 20:22

