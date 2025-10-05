Alors qu’il aurait pu rester tranquillement sur son banc pour attendre que sa crise de crampes se calme, l’Italien a tenu à aller serrer la main de l’arbitre de chaise. Souvent dans cette situation, c’est l’arbitre qui descend pour saluer le champion.
Sinner SE RETIRA después de sufrir calambres por las condiciones extremas de calor en Shanghai.— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025
Se abre todo el cuadro al completo 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/4vnp7b2cG1
Une fois de plus, Sinner confirme sa grande classe car on imagine l’effort que cela a du lui obliger de faire.
Cela marque aussi son respect pour le corps arbitral qu’il chahute rarement depuis le début de sa carrière.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 20:22