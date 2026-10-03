Le retour de Jannik Sinner une nouvelle fois repoussé !
Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
« Malheureusement, je ne pourrai pas participer au Rolex Shanghai Masters cette année comme je l’espérais. J’aime toujours jouer devant le public de Shanghai et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir le faire cette fois‐ci. J’ai hâte de vous revoir l’année prochaine », a écrit l’Italien sur Instagram.
L’état de santé de Jannik Sinner suscite de nombreuses interrogations, sachant qu’il reste très discret sur sa blessure au genou (une inflammation tendineuse extra‐articulaire).
Le joueur de 25 ans aurait aurait tout récemment rendu visite à Lyon au chirurgien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécialiste des opérations du genou. En cas d’opération, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison.
Waiting for some better understanding on this injury…— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 3, 2026
Forza 🤞🏻❤️🦊 pic.twitter.com/TTXRCgdQqo
A suivre…
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 11:34