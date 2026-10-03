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Sinner encore forfait, le mystère grandit

Par
Baptiste Mulatier
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Sinner wim 2025
sinner

Le retour de Jannik Sinner une nouvelle fois repoussé ! 

Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre). 

« Malheureusement, je ne pourrai pas parti­ciper au Rolex Shanghai Masters cette année comme je l’es­pé­rais. J’aime toujours jouer devant le public de Shanghai et je suis vrai­ment désolé de ne pas pouvoir le faire cette fois‐ci. J’ai hâte de vous revoir l’année prochaine », a écrit l’Italien sur Instagram.

L’état de santé de Jannik Sinner suscite de nombreuses inter­ro­ga­tions, sachant qu’il reste très discret sur sa bles­sure au genou (une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire). 

Le joueur de 25 ans aurait aurait tout récem­ment rendu visite à Lyon au chirur­gien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécia­liste des opéra­tions du genou. En cas d’opé­ra­tion, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison. 

A suivre…

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 11:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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