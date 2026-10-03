Le retour de Jannik Sinner une nouvelle fois repoussé !

Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

« Malheureusement, je ne pourrai pas parti­ciper au Rolex Shanghai Masters cette année comme je l’es­pé­rais. J’aime toujours jouer devant le public de Shanghai et je suis vrai­ment désolé de ne pas pouvoir le faire cette fois‐ci. J’ai hâte de vous revoir l’année prochaine », a écrit l’Italien sur Instagram.

L’état de santé de Jannik Sinner suscite de nombreuses inter­ro­ga­tions, sachant qu’il reste très discret sur sa bles­sure au genou (une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire).

Le joueur de 25 ans aurait aurait tout récem­ment rendu visite à Lyon au chirur­gien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécia­liste des opéra­tions du genou. En cas d’opé­ra­tion, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison.

Waiting for some better unders­tan­ding on this injury…



Forza 🤞🏻❤️🦊 pic.twitter.com/TTXRCgdQqo — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 3, 2026

A suivre…