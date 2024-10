Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Machac, l’Italien a donc été inter­rogé sur le fait qu’il restera numéro 1 mondial à la fin de l’année et comme d’ha­bi­tude Jannik a expliqué que cela ne chan­geait rien.



« Cela ne change rien parce que je regarde toujours de mon côté ce que je dois faire et ce que j’es­saie d’ac­com­plir. Je pense que c’est très bien pour l’Italie parce que, vous savez, l’Italie est un très beau pays. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons une nour­ri­ture incroyable, nous avons des montagnes, nous avons la mer, nous avons des menta­lités diffé­rentes qui viennent de chaque partie de l’Italie, c’est tout simple­ment agréable. Je suis très fier d’être italien et de ramener quelque chose pour les fans, et puis ils me donnent telle­ment d’amour, donc je suis heureux d’être dans cette posi­tion. Mais il n’y a pas que moi, nous avons telle­ment de grands joueurs, telle­ment d’entre nous sont dans le top 100, le top 200, c’est incroyable que le tennis se déve­loppe, et j’es­père qu’il pourra encore grandir. »