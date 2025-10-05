Après sa victoire face à Altmaier, Jannik a été inter­rogé au sujet de l’ab­sence de son « ami » Carlos.

« Le retour de Novak, c’est super pour les fans. Je suis encore au tout début de ma carrière, mais je suis très heureux de jouer après Novak. C’est super pour les fans, j’es­père voir du bon tennis lors des deux matchs. Oui, c’est vrai­ment dommage que Carlos ne soit pas là non plus. J’ai l’im­pres­sion que Carlos est l’homme que les gens veulent voir en tournoi, donc c’est vrai­ment dommage qu’il ne soit pas là. Mais c’est quand même super d’avoir Novak, moi et beau­coup d’autres joueurs »