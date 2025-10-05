Après sa victoire face à Altmaier, Jannik a été interrogé au sujet de l’absence de son « ami » Carlos.
« Le retour de Novak, c’est super pour les fans. Je suis encore au tout début de ma carrière, mais je suis très heureux de jouer après Novak. C’est super pour les fans, j’espère voir du bon tennis lors des deux matchs. Oui, c’est vraiment dommage que Carlos ne soit pas là non plus. J’ai l’impression que Carlos est l’homme que les gens veulent voir en tournoi, donc c’est vraiment dommage qu’il ne soit pas là. Mais c’est quand même super d’avoir Novak, moi et beaucoup d’autres joueurs »
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 08:12