Titré à Pékin en ayant battu notam­ment Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, Jannik Sinner a été stoppé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï mardi par le « bombar­dier » Ben Shelton.

L’Italien a sans doute ressenti le besoin de se reposer car à la suite de cette défaite, il a déclaré forfait pour l’ATP 250 d’Anvers, sur lequel il était inscrit et qui aura lieu du 16 au 22 octobre.

Antwerp update :

OUT : Sinner, Van Assche

IN : Zapata Miralles, Seyboth Wild, Gojo, Koepfer

Next : Thiem