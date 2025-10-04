« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les directeurs de tournois vont dans cette direction parce que, évidemment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réussissent dans chaque tournoi… », a déclaré Alexander Zverev lors de l’interview sur le court ce samedi après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Une déclaration qui fait jaser et qui a été commentée par Jannik Sinner en personne en conférence de presse après son entrée en lice réussie à Shanghai.
« Carlos et moi ne décidons pas des courts. Ce n’est pas notre décision. Nous essayons de nous adapter à chaque situation. J’ai l’impression que chaque semaine est un peu différente. J’ai joué un excellent tennis même sur des courts plus rapides. Mais je ne fabrique pas les courts, vous savez, alors j’essaie simplement de m’adapter et de jouer le meilleur tennis possible, c’est tout », a répondu le numéro 2 mondial.
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 18:34