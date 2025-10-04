AccueilATPATP - ShanghaiSinner répond à Zverev : "Alcaraz et moi ne fabriquons pas les...
ATP - Shanghai

Sinner répond à Zverev : « Alcaraz et moi ne fabri­quons pas les courts. Ce n’est pas notre déci­sion, mais nous essayons de nous adapter à chaque situation »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce que, évidem­ment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi… »a déclaré Alexander Zverev lors de l’interview sur le court ce samedi après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Une décla­ra­tion qui fait jaser et qui a été commentée par Jannik Sinner en personne en confé­rence de presse après son entrée en lice réussie à Shanghai.

« Carlos et moi ne déci­dons pas des courts. Ce n’est pas notre déci­sion. Nous essayons de nous adapter à chaque situa­tion. J’ai l’im­pres­sion que chaque semaine est un peu diffé­rente. J’ai joué un excellent tennis même sur des courts plus rapides. Mais je ne fabrique pas les courts, vous savez, alors j’es­saie simple­ment de m’adapter et de jouer le meilleur tennis possible, c’est tout », a répondu le numéro 2 mondial.

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 18:34

