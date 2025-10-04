« Je déteste quand les vitesses de court sont les mêmes partout. Je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce que, évidem­ment, ils veulent que Sinner et Alcaraz réus­sissent dans chaque tournoi… », a déclaré Alexander Zverev lors de l’interview sur le court ce samedi après sa victoire contre le Français Valentin Royer au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Une décla­ra­tion qui fait jaser et qui a été commentée par Jannik Sinner en personne en confé­rence de presse après son entrée en lice réussie à Shanghai.

« Carlos et moi ne déci­dons pas des courts. Ce n’est pas notre déci­sion. Nous essayons de nous adapter à chaque situa­tion. J’ai l’im­pres­sion que chaque semaine est un peu diffé­rente. J’ai joué un excellent tennis même sur des courts plus rapides. Mais je ne fabrique pas les courts, vous savez, alors j’es­saie simple­ment de m’adapter et de jouer le meilleur tennis possible, c’est tout », a répondu le numéro 2 mondial.