« J’ai perdu un peu le sourire parce que j’ai eu des problèmes en dehors du court qui, parfois, sont encore dans mon esprit », avouait déjà Jannik Sinner en confé­rence de presse après sa victoire contre Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Shanghai dimanche.

Si le numéro un mondial est doté d’une person­na­lité réservée, ses prochaines confi­dences pour­raient égale­ment éclairer la sobriété et la retenue dont il a fait preuve lors de son triomphe en Chine.

« Les gens pensent qu’avec le succès, vous n’avez aucun problème, mais ce n’est pas vrai. La situa­tion dans laquelle je me trouve n’est évidem­ment pas confor­table, et j’au­rais aimé ne pas être dans cette posi­tion afin de jouer plus libre­ment, mais il faut l’ac­cepter. Je me sens fort sur le terrain, j’es­saie de ne pas y penser, de rester concentré sur tout ce que je fais, et je donne 100% à chaque match ou entraî­ne­ment. Il y a forcé­ment des moments où j’y pense, ce qui n’est pas confor­table. Donc, oui, vous prenez le succès d’une manière diffé­rente, et je pense que c’est ce que j’ai appris, c’est que le succès ne me chan­gera jamais en tant que personne, ni en tant que joueur. Au prochain tournoi, je peux aller loin à nouveau, ou je peux perdre le premier tour, mais cela ne va pas me changer en tant qu’être humain. »