Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit principal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.
Tombeur en finale de son jeune compatriote Rafael Jodar, l’Espagnol de 27 ans a été félicité par Stefanos Tsitsipas sur les réseaux sociaux.
Knew your time would come !Welcome to the Masters 1000 champions club, @alexdavidovich1 🏆— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 18, 2026
« Je savais que ton moment arriverait ! Bienvenue au club des champions en Masters 1000 », a écrit le triple lauréat à Monte‐Carlo.
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 15:59