Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.

Tombeur en finale de son jeune compa­triote Rafael Jodar, l’Espagnol de 27 ans a été féli­cité par Stefanos Tsitsipas sur les réseaux sociaux.

Knew your time would come !Welcome to the Masters 1000 cham­pions club, @alexdavidovich1 🏆 — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 18, 2026

« Je savais que ton moment arri­ve­rait ! Bienvenue au club des cham­pions en Masters 1000 », a écrit le triple lauréat à Monte‐Carlo.