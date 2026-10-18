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Stefanos Tsitsipas à Alejandro Davidovich Fokina après son sacre : « Je savais que ton moment arriverait ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait perdu ses cinq premières finale sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina a remporté trois titres en 2026, dont le Masters 1000 de Shanghai ce dimanche.

Tombeur en finale de son jeune compa­triote Rafael Jodar, l’Espagnol de 27 ans a été féli­cité par Stefanos Tsitsipas sur les réseaux sociaux.

« Je savais que ton moment arri­ve­rait ! Bienvenue au club des cham­pions en Masters 1000 », a écrit le triple lauréat à Monte‐Carlo.

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 15:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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