Depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas a clai­re­ment repris des couleurs. Et il l’a encore montré en réali­sant une magni­fique perfor­mance contre Taylor Fritz, 12e mondial, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai : 3–6, 7–5, 6–3.

Le Grec mène désor­mais 5–2 dans ses face‐à‐face avec l’Américain, un adver­saire coriace qui lui réussit plutôt bien.

« Je me suis donné à fond dans le match et j’ai essayé de me mettre en posi­tion de l’emporter, en me prépa­rant à un combat acharné. J’ai toujours livré de grandes batailles contre lui. Certains de mes plus grands matchs ont été disputés face à lui. J’ai donc dû élever mon niveau de jeu. Je pense que mon service a dû rester très régu­lier tout au long de ce match pour que je puisse saisir ces occa­sions et vrai­ment prendre l’avantage sur lui. Et dès que j’ai commencé à y parvenir, j’ai eu l’impression que de nombreuses portes s’ouvraient et j’ai pu vrai­ment libérer tout mon poten­tiel sur le court », a déclaré le double fina­liste en Grand Chelem au micro de l’ATP, avant d’écrire sur X : « C’est la saison de la redé­cou­verte de mon vrai moi. »

It is the season of redis­co­ve­ring my true self. https://t.co/KK6Mz29yIc — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 12, 2026

En huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas pour­rait retrouver un vieil ennemi en la personne de Daniil Medvedev.