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Stefanos Tsitsipas, après sa victoire contre Taylor Fritz : « C’est la saison de la redé­cou­verte de mon vrai moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas a clai­re­ment repris des couleurs. Et il l’a encore montré en réali­sant une magni­fique perfor­mance contre Taylor Fritz, 12e mondial, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai : 3–6, 7–5, 6–3.

Le Grec mène désor­mais 5–2 dans ses face‐à‐face avec l’Américain, un adver­saire coriace qui lui réussit plutôt bien. 

« Je me suis donné à fond dans le match et j’ai essayé de me mettre en posi­tion de l’emporter, en me prépa­rant à un combat acharné. J’ai toujours livré de grandes batailles contre lui. Certains de mes plus grands matchs ont été disputés face à lui. J’ai donc dû élever mon niveau de jeu. Je pense que mon service a dû rester très régu­lier tout au long de ce match pour que je puisse saisir ces occa­sions et vrai­ment prendre l’avantage sur lui. Et dès que j’ai commencé à y parvenir, j’ai eu l’impression que de nombreuses portes s’ouvraient et j’ai pu vrai­ment libérer tout mon poten­tiel sur le court », a déclaré le double fina­liste en Grand Chelem au micro de l’ATP, avant d’écrire sur X : « C’est la saison de la redé­cou­verte de mon vrai moi. »

En huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas pour­rait retrouver un vieil ennemi en la personne de Daniil Medvedev. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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