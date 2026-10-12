Depuis sa séparation avec son père, Stefanos Tsitsipas a clairement repris des couleurs. Et il l’a encore montré en réalisant une magnifique performance contre Taylor Fritz, 12e mondial, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai : 3–6, 7–5, 6–3.
Le Grec mène désormais 5–2 dans ses face‐à‐face avec l’Américain, un adversaire coriace qui lui réussit plutôt bien.
« Je me suis donné à fond dans le match et j’ai essayé de me mettre en position de l’emporter, en me préparant à un combat acharné. J’ai toujours livré de grandes batailles contre lui. Certains de mes plus grands matchs ont été disputés face à lui. J’ai donc dû élever mon niveau de jeu. Je pense que mon service a dû rester très régulier tout au long de ce match pour que je puisse saisir ces occasions et vraiment prendre l’avantage sur lui. Et dès que j’ai commencé à y parvenir, j’ai eu l’impression que de nombreuses portes s’ouvraient et j’ai pu vraiment libérer tout mon potentiel sur le court », a déclaré le double finaliste en Grand Chelem au micro de l’ATP, avant d’écrire sur X : « C’est la saison de la redécouverte de mon vrai moi. »
It is the season of rediscovering my true self. https://t.co/KK6Mz29yIc— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 12, 2026
En huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas pourrait retrouver un vieil ennemi en la personne de Daniil Medvedev.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 10:54