Depuis qu’il a définitivement coupé les ponts avec son père comme entraîneur et décidé d’engager Patrick Mouratoglou et son staff, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.
Vainqueur ce samedi du 21e joueur mondial, Luciano Darderi (6−3, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a enregistré sa 10e victoire sur les 12 derniers matchs.
Au prochain tour, celui qui est actuellement 43e mondial et qui n’a aucun point à défendre d’ici la fin de saison, passera un vrai test en seizièmes de finale face à Taylor Fritz, facile tombeur d’Arnaldi.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 14:36