Depuis qu’il a défi­ni­ti­ve­ment coupé les ponts avec son père comme entraî­neur et décidé d’engager Patrick Mouratoglou et son staff, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.

Vainqueur ce samedi du 21e joueur mondial, Luciano Darderi (6−3, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a enre­gistré sa 10e victoire sur les 12 derniers matchs.

400E VICTOIRE EN CARRIÈRE ⭐️



Stefanos Tsitsipas élimine le 21e mondial Luciano Darderi en deux sets (6−3, 6–4) et rejoint Taylor Fritz au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.



L’ancien n°3 mondial a remporté 10 de ses 12 derniers matchs. 👏🇬🇷 pic.twitter.com/q6Jos3pmG1 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 10, 2026

Au prochain tour, celui qui est actuel­le­ment 43e mondial et qui n’a aucun point à défendre d’ici la fin de saison, passera un vrai test en seizièmes de finale face à Taylor Fritz, facile tombeur d’Arnaldi.