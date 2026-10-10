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Stefanos Tsitsipas en pleine renaissance

Par
Thomas S
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Depuis qu’il a défi­ni­ti­ve­ment coupé les ponts avec son père comme entraî­neur et décidé d’engager Patrick Mouratoglou et son staff, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.

Vainqueur ce samedi du 21e joueur mondial, Luciano Darderi (6−3, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a enre­gistré sa 10e victoire sur les 12 derniers matchs. 

Au prochain tour, celui qui est actuel­le­ment 43e mondial et qui n’a aucun point à défendre d’ici la fin de saison, passera un vrai test en seizièmes de finale face à Taylor Fritz, facile tombeur d’Arnaldi.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 14:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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