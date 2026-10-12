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Stefanos Tsitsipas est vrai­ment de retour : « C’est un message fort. Une victoire marquante remportée face à un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau depuis de nombreuses années »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 21�12025

S’il avait déjà obtenu des victoires réfé­rences il y a peu de temps contre Arthur Fils et Jiri Lehecka à l’US Open, Stefanos Tsitsipas a frappé fort ce lundi en s’of­frant l’ac­tuel 12e joueur mondial, Taylor Fritz, alors qu’il était mené un set à rien (3−6, 7–5, 6–3).

De passage en confé­rence de presse après cette quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a fait part de sa grande satisfaction. 

« C’est un message fort. Une victoire marquante remportée face à un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau du circuit ATP depuis de nombreuses années déjà. Il est régu­liè­re­ment présent en finale, parti­cipe aux plus grands tour­nois et va loin dans les Masters 1 000 et les tour­nois du Grand Chelem. C’est donc pour moi une victoire impor­tante d’avoir réussi à l’emporter aujourd’hui (lundi). Je savais que j’allais devoir faire face à de nombreuses diffi­cultés, notam­ment au niveau du service. Il suffit d’une frac­tion de seconde pour perdre sa concen­tra­tion, et tout à coup, on ne maîtrise plus son service et on se retrouve menés d’un break. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé aujourd’hui avec Taylor. On devait tous les deux faire très atten­tion à nos services. Et il y a parfois une petite occa­sion, un ou deux points, où l’on peut tenter quelque chose, et c’est ce qui s’est produit vers la toute fin. Je suis extrê­me­ment heureux d’avoir réussi à m’investir menta­le­ment dans ces quelques points et à remporter le service à ce moment‐là. »

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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