S’il avait déjà obtenu des victoires références il y a peu de temps contre Arthur Fils et Jiri Lehecka à l’US Open, Stefanos Tsitsipas a frappé fort ce lundi en s’offrant l’actuel 12e joueur mondial, Taylor Fritz, alors qu’il était mené un set à rien (3−6, 7–5, 6–3).
De passage en conférence de presse après cette qualification pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a fait part de sa grande satisfaction.
« C’est un message fort. Une victoire marquante remportée face à un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau du circuit ATP depuis de nombreuses années déjà. Il est régulièrement présent en finale, participe aux plus grands tournois et va loin dans les Masters 1 000 et les tournois du Grand Chelem. C’est donc pour moi une victoire importante d’avoir réussi à l’emporter aujourd’hui (lundi). Je savais que j’allais devoir faire face à de nombreuses difficultés, notamment au niveau du service. Il suffit d’une fraction de seconde pour perdre sa concentration, et tout à coup, on ne maîtrise plus son service et on se retrouve menés d’un break. C’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui avec Taylor. On devait tous les deux faire très attention à nos services. Et il y a parfois une petite occasion, un ou deux points, où l’on peut tenter quelque chose, et c’est ce qui s’est produit vers la toute fin. Je suis extrêmement heureux d’avoir réussi à m’investir mentalement dans ces quelques points et à remporter le service à ce moment‐là. »
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 17:33