S’il avait déjà obtenu des victoires réfé­rences il y a peu de temps contre Arthur Fils et Jiri Lehecka à l’US Open, Stefanos Tsitsipas a frappé fort ce lundi en s’of­frant l’ac­tuel 12e joueur mondial, Taylor Fritz, alors qu’il était mené un set à rien (3−6, 7–5, 6–3).

De passage en confé­rence de presse après cette quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Grec a fait part de sa grande satisfaction.

« C’est un message fort. Une victoire marquante remportée face à un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau du circuit ATP depuis de nombreuses années déjà. Il est régu­liè­re­ment présent en finale, parti­cipe aux plus grands tour­nois et va loin dans les Masters 1 000 et les tour­nois du Grand Chelem. C’est donc pour moi une victoire impor­tante d’avoir réussi à l’emporter aujourd’hui (lundi). Je savais que j’allais devoir faire face à de nombreuses diffi­cultés, notam­ment au niveau du service. Il suffit d’une frac­tion de seconde pour perdre sa concen­tra­tion, et tout à coup, on ne maîtrise plus son service et on se retrouve menés d’un break. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé aujourd’hui avec Taylor. On devait tous les deux faire très atten­tion à nos services. Et il y a parfois une petite occa­sion, un ou deux points, où l’on peut tenter quelque chose, et c’est ce qui s’est produit vers la toute fin. Je suis extrê­me­ment heureux d’avoir réussi à m’investir menta­le­ment dans ces quelques points et à remporter le service à ce moment‐là. »