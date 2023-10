Interrogé sur ce qu’il pensait du peuple chinois et plus large­ment de la culture asia­tique lors de son passage en zone mixte suite à sa victoire face à Hijikata au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai ce samedi (6−4, 6–2), Stefanos Tsitsipas a fait part de son admi­ra­tion pour cette culture.

« J’ai l’im­pres­sion que les cultures de ce type, en parti­cu­lier celles d’Asie, et je n’ai pas visité beau­coup de pays asia­tiques, malheu­reu­se­ment. Je suis allé au Japon et en Chine. Ce que j’ai vu dans ces cultures, c’est qu’elles sont très disci­pli­nées, très patientes, très travailleuses, qu’elles baissent la tête et qu’elles travaillent. Cela montre à quel point ces gens sont durs et comment ils essaient de perfec­tionner leur travail grâce à l’en­ga­ge­ment qu’ils mani­festent à l’égard de leur travail. Je veux dire que tout tourne autour de cela. Ils sont très doués pour cela. Cela se voit égale­ment dans les choses qu’ils ont accom­plies en matière de déve­lop­pe­ment et d’in­fra­struc­ture et dans bien d’autres aspects de la vie. »