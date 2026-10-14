Autrefois meilleurs ennemis, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrouvaient ce mercredi pour la seizième fois de leur carrière, la deuxième fois en 2026 après la victoire du Grec à Doha en février.
Et le Russe a repris le dessus, avec une victoire en deux sets lors des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 7–5, en 1h24 de jeu.
« J’ai eu mes moments mais il a été trop fort aujourd’hui », a reconnu Tsitsipas sur le réseau social X.
I had my moments, but Daniil was too good today.Thank you @SH_RolexMasters, see you next year ! https://t.co/hr0HQQ4YZu— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 14, 2026
Daniil Medvedev mène désormais 11–5 dans ses face‐à‐face avec Stefanos Tsitsipas et affrontera Tommy Paul pour une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 18:04