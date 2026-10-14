Autrefois meilleurs ennemis, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrou­vaient ce mercredi pour la seizième fois de leur carrière, la deuxième fois en 2026 après la victoire du Grec à Doha en février.

Et le Russe a repris le dessus, avec une victoire en deux sets lors des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 7–5, en 1h24 de jeu.

« J’ai eu mes moments mais il a été trop fort aujourd’hui », a reconnu Tsitsipas sur le réseau social X.

I had my moments, but Daniil was too good today.Thank you @SH_RolexMasters, see you next year ! https://t.co/hr0HQQ4YZu — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 14, 2026

Daniil Medvedev mène désor­mais 11–5 dans ses face‐à‐face avec Stefanos Tsitsipas et affron­tera Tommy Paul pour une place dans le dernier carré.