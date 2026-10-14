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Stefanos Tsitsipas sur son vieil ennemi, Daniil Medvedev, qui l’a battu en huitièmes de finale : « Il a été trop fort »

Par
Baptiste Mulatier
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Autrefois meilleurs ennemis, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrou­vaient ce mercredi pour la seizième fois de leur carrière, la deuxième fois en 2026 après la victoire du Grec à Doha en février. 

Et le Russe a repris le dessus, avec une victoire en deux sets lors des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 7–5, en 1h24 de jeu. 

« J’ai eu mes moments mais il a été trop fort aujourd’hui », a reconnu Tsitsipas sur le réseau social X. 

Daniil Medvedev mène désor­mais 11–5 dans ses face‐à‐face avec Stefanos Tsitsipas et affron­tera Tommy Paul pour une place dans le dernier carré.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 18:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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